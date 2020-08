A Chianciano Terme rassegna dei capolavori di Fellini e Simone Cristicchi

Al Parco dell’Acqua Santa ogni giovedì la proiezione ad ingresso gratuito di un film

Settimana ricca di eventi con il Festival Chianciano Terme da Vivere



Entra nel vivo la terza edizione del Festival Chianciano Terme da Vivere: ben tre appuntamenti nel fine settimana. Si inizia domani, giovedì 6 agosto, con la prima proiezione della rassegna di cinema sotto le stelle dedicata a Federico Fellini. Alle 21.30, proprio in quel Parco dell’Acqua Santa dove il Maestro amava trascorrere lunghi soggiorni, sarà proposto il film I Vitelloni con uno straordinario Alberto Sordi, la storia di cinque giovani agli albori degli anni Cinquanta, decisi a non affrontare in alcun modo le proprie responsabilità, una riflessione ed un quadro senza tempo delle difficoltà di chi si affaccia alla vita adulta.



Venerdì 7 agosto, sempre nello straordinario scenario del parco dell’Acqua Santa, andrà in scena lo spettacolo “Marocchinate” di Simone Cristicchi in cui Ariele Vincenti racconta i terribili giorni vissuti dalla Ciociaria dopo lo sfondamento da parte degli Alleati della linea di Montecassino quando invece della libertà, per questa terra, arrivò il dramma più cupo con le truppe Marocchine alle quali, come ricompensa per essere entrate nelle difesa tedesca, viene concesso il “diritto di preda” contro la popolazione civile. 50 ore di carta bianca, 50 ore in cui fanno razzia di tutto quello che trovano, con migliaia di donne stuprate e uccise nella primavera del ’4 4 dai soldati marocchini.



La domenica sera invece (9 agosto, alle 21.30 al Parco dell’Acqua Santa) spazio per l’improvvisazione teatrale con lo spettacolo Jazz.



Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Un’offerta importante dunque per cittadini e turisti anche in questa insolita estate segnata dall’emergenza Coronavirus, grazie all’impegno della Cooperativa Combo Produzioni e dell’appoggio di Comune e Terme di Chianciano.