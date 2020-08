20Â° Corto Fiction, aÂ Chianciano Terme settimana allâ€™insegna di cinema e teatro

20° Corto Fiction, a Chianciano Terme settimana all’insegna di cinema e teatro

In scena lo spettacolo di LST teatro diretto da Manfredi Rutelli



Dopo lunghi mesi di lockdown che ci hanno privati di eventi e spettacoli, c’è davvero grande attesa per la messa in scena dell’ultima fatica del gruppo LST teatro che, nell’ambito del festival Chianciano Terme da Vivere, si cimenterà con lo psicodramma, incredibilmente attuale, di Yasmina Reza la più nota drammaturga in lingua francese.



Nel testo della scrittrice, nata a Parigi da padre iraniano e madre ungherese, si smascherano i luoghi comuni di una borghesia aperta e tollerante solo di facciata. Nulla di ovvio né scontato in questo lavoro in cui ognuno troverà almeno una battuta o una scena in cui rivivere un passaggio o un pensiero della propria storia.

La regia è firmata da Manfredi Rutelli, sul palco Enrica Zampetti, Alessandro Waldergan, Mihaela Stoica e Gianni Poliziani. Fondamentale, come in tutti gli spettacoli di LST teatro, sarà la musica affidata al maestro Paolo Scatena. L’appuntamento è per sabato 22 agosto alle 21.30 al Parco Acqua Santa, ad ingresso libero.



In questa settimana il festival, organizzato dalla Cooperativa Combo Produzioni con il sostegno del Comune e delle Terme di Chianciano, proporrà anche il 20° Corto Fiction Chianciano Terme il concorso nazionale di film brevi che quest’anno, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, offrirà un omaggio speciale al Maestro che tanto amava questa città. Non a caso, anche l’evento ideato e curato da Lauro Crociani, si svolgerà, il 21 e 22 agosto, nel Parco Acqua Santa dove Fellini amava trascorrere lunghi soggiorni.