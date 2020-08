Regionali 2020 - Scaramelli e Contucci (Italia Viva): ''Legge speciale per Chianciano. Le Terme di Toscana per creare lavoro e sviluppo''

"Una legge speciale per Chianciano Terme. Dieci milioni di euro per dieci anni per demolire le strutture fatiscenti al fine di riqualificare la città nel suo complesso". A dirlo Stefano Scaramelli, candidato in Consiglio regionale per Italia Viva, questa mattina in conferenza stampa.



"L'idea - spiega Scaramelli - è demolire 100 alberghi fatiscenti e in disuso che dequalificano Chianciano Terme. Con 250mila euro a struttura è possibile acquisire questi complessi vetusti con l'obiettivo di demolirli. Un intervento pubblico necessario non per creare nuove costruzioni ma nuove qualità, strutture adeguate, parcheggi, aree gioco, centri benessere, luoghi di interesse e divertimento". Con Scaramelli anche Eleonora Contucci, candidata in Consiglio regionale per Italia Viva, per la quale "il nostro territorio può rappresentare, ogni Comune con le proprie specificità, una forza importante e trainante per la provincia di Siena e per la Toscana tutta"..



Sul fronte termale Scaramelli pone l'accento sulla necessità di reinvestire. "Deve essere data opportunità - dice Scaramelli - a un intervento privato che possa essere partner industriale del processo gestionale pubblico delle Terme. L'attività termale deve essere messa a rete con la Toscana. Il sogno è sviluppare le Terme della Toscana. Le condizioni ci sono, i soggetti affidabili pronti a investire in questo progetto pure. Chianciano Terme può essere il fulcro di questo progetto. La legge speciale dovrà prevedere il finanziamento di processi urbanistici, connessi con la Valdichiana. In passato esperienze simili ci sono state, è il momento di attuarle anche a Chianciano. Questa città lo merita, ha rappresentato l'emancipazione e l'indipendenza, soprattutto femminile, attraverso il lavoro. Chianciano Terme deve tornare ad essere volano di lavoro ed espressione di qualità e innovazione".