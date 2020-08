Nuove Acque ha programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Chianciano Terme martedì 1 settembre.Dalle 8.00 alle 17.00 si potranno quindi verificare temporanee (e non continuative) interruzioni dell’erogazione idrica in via della Foresta, via Foscolo, via Manzoni, via Lombardia, via Umbria, via Veneto, via Emilia, via G. di Vittorio, via dei Colli, via delle Case, via dei Monti, via A. Moro, via Ombrone, via Tevere, via Volturno, via Adige, via Isonzo, via Tagliamento, via Piave, via del Castagnolo, parte di via Libertà, via Arno, via del Palazzo, via Abetone, via Largo Amiata, via Ticino.Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.