Chianciano Terme, maestra positiva al coronavirus: chiusa scuola primaria

A Chianciano Terme un'insegnante 49enne della scuola primaria "Mencarelli" è risultata positiva al coronavirus. Il sindaco Andrea Marchetti, in accordo con l'Ausl Toscana Sud Est e il dirigente scolastico Marco Mosconi, ha deciso la chiusura della scuola per mancanza dei docenti in quanto gli altri nove insegnanti sono stati posti in quarantena precauzionale fino al 30 settembre. Per i bambini è stata disposta la didattica a distanza.L'insegnante, paucisintomatica ( vai al report odierno ), secondo quanto riferisce l'Amministrazione comunale, non aveva mai fatto ingresso a scuola dopo la riapertura e non ha quindi avuto contatti con gli alunni nel periodo di attesa dell'esito del tampone.