Rinviata l’estrazione della ''Lotteria Chianciano Terme'' con primo premio una auto Ford Fiesta 1.1

Fabio Nardi: "L’estrazione finale prevista per il 30 settembre la dobbiamo rinviare al 6 gennaio 2021 a causa della situazione sanitaria ancora in corso, sperando che la situazione migliori"

La “Lotteria Chianciano Terme”, un’iniziativa organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme a cui hanno aderito il Comune di Chianciano Terme e diverse associazioni di categoria della stazione termale (Pro Loco di Chianciano Terme, Articolo 93, Confesercenti, Confcommercio, CNA) la cui estrazione finale era prevista nella Sala del Consiglio comunale per la giornata di (domani) mercoledì 30 settembre alle ore 10 è rinviata al giorno 6 gennaio 2020.“Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso, dobbiamo rinviare l’estrazione della ‘Lotteria Chianciano Terme’, fissata al momento, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, al prossimo 6 gennaio 2021 - afferma l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Chianciano Terme, Fabio Nardi -. Dobbiamo garantire la possibilità di presenziare all’estrazione pubblica a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto della lotteria e le dimensioni della sala del Consiglio comunale non permette questo. Pertanto – prosegue Fabio Nardi - sarà nostra cura individuare un ampio locale per permettere a quanti lo vorranno di assistere in diretta all’astrazione”.In palio, come primo premio, ricordiamo, c’è una autovettura Ford Fiesta 1.1. 75 CV benzina Connected; il secondo premio previsto è un soggiorno di quattro notti per due persone a Chianciano Terme; il terzo premio previsto sono due ingressi con cena alle Terme Sensoriali. Sono stati venduti in totale 3.000 biglietti. L’estrazione della lotteria, una volta identificata la sede giusta ed ampia, si svolgerà, quindi il 6 gennaio 2021 alla presenza delle istituzioni. I biglietti erano disponibili nelle attività commerciali convenzionate di Chianciano Terme che hanno aderito, ma anche presso le due sedi dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (Piazza Italia n. 67 e Via Casini n. 27) e le strutture di Terme di Chianciano S.p.A. (Parco Acquasanta, Piscine termali Theia).