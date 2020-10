Chianciano Terme: dal 5 ottobre riprendono le attivitÃ  didattiche nelle scuole (dal 12 la primaria Mencarelli)

Chianciano Terme: dal 5 ottobre riprendono le attività didattiche nelle scuole (dal 12 la primaria Mencarelli)

Il Sindaco proroga la sospensione delle attività didattiche e sportive extrascolastiche e la chiusura dei parchi giochi e aree ludiche



Lunedì 5 ottobre a Chianciano Terme riprendono le attività didattiche nelle scuole dell’Istituto comprensivo "F. Tozzi" ad eccezione della scuola primaria "Mencarelli" la cui ripresa delle attività è fissata per il giorno lunedì 12 ottobre. La mensa ed il trasporto scolastico riprenderanno a partire dal 12 e dal 19 ottobre, a seconda della scuola.



L’Amministrazione comunale, infatti, rende noto che dopo la ripresa delle attività scolastiche, in tempi diversi, garantirà i servizi di mensa e di trasporto scolastico con queste modalità; dal 12 ottobre: mensa ed il trasporto scolastico (andata e ritorno) per la scuola dell’infanzia statale; scuolabus (andata e ritorno) per la scuola primaria "De Amicis" e per la scuola secondaria di 1° grado; dal 19 ottobre mensa e trasporto scolastico per la scuola primaria "Mencarelli".



Il Sindaco del Comune di Chianciano Terme, inoltre, sulla base della situazione sanitaria ancora in corso nel territorio cittadino, con una ordinanza del 1° ottobre, ha predisposto la: proroga della sospensione nel territorio comunale di tutte le attività sportive e culturali extrascolastiche per i ragazzi in età dai 3 ai 14 anni fino all’11 ottobre compreso; divieto di accesso agli spogliatoi e alle docce in tutti gli impianti sportivi e palestre, ad eccezione delle piscine, fino al 31 ottobre compreso; chiusura al pubblico fino all’11 ottobre compreso, dei parchi giochi (parco Fucoli, Sant’Elena, Macerina, viale Dante, Le Piane) e dell’area attrezzata per attività all’aperto nel Parco a Valle (palestre oudoor e skate park).



L’Amministrazione comunale, nel ribadire ancora una volta la fondamentale importanza dei comportamenti singoli e collettivi, ricorda: di indossare sempre la mascherina se a contatto con altre persone e soprattutto in luoghi chiusi; di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro da altre persone ed evitare assembramenti: di dare la massima importanza all'igiene frequente delle mani, lavandosele con sapone o igienizzandole con gel detergente.