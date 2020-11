I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 5 novembre, a causa di un incendio in un appartamento posto al primo piano di un condominio in via Tevere a Chianciano Terme.Non risultano persone coinvolte o danni strutturali, ma l'appartamento è stato dichiarato inagibile per i danni causati dai fumi di combustione. Sul posto forze dell'ordine e personale sanitario del 118.