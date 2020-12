Chianciano Terme, per Natale regala la ''Solidarietà alimentare''

Raccolta fondi per incrementare le risorse da destinare ai ‘Buoni spesa’ per le famiglie in difficoltà

La comunità di Chianciano Terme si mobilita ancora una volta perché l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 continua, in sostanza, a paralizzare anche l’economia della località termale, basata prevalentemente sui flussi turistici e termali. Qui tutto ruota intorno al settore turistico e termale e la gran parte dei cittadini sono impiegati in questi settori o settori complementari e di supporto.L’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, nella consapevolezza della situazione in cui si trovano molti suoi cittadini, per il persistere dell’emergenza sanitaria, ha deciso ancora una volta di attivare una campagna pubblica di raccolta fondi per cercare di garantire, il più possibile, alle famiglie chiancianesi in difficoltà la propria sussistenza. I fondi che saranno raccolti, attraverso le donazioni, andranno ad incrementare le risorse, in parte stanziate dal Governo, per la solidarietà alimentare, ovvero per i buoni spesa desinati a singoli o nuclei familiari in difficoltà.Il fondo “Donazioni Covid-19 Buoni Spesa”, destinato alla raccolta fondi in favore di quegli individui e nuclei familiari che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, si trovano in difficoltà economica, è stato creato alcuni mesi fa dall’Amministrazione comunale. Ora, persistendo le difficoltà delle famiglie chiancianesi si chiede nuovamente, per coloro che possono contribuire, di fare anche piccole donazioni ma tutto molto utile per venire incontro a coloro che si trovano in situazioni disagiate economicamente."Le donazioni - afferma Laura Ballati, assessore alle Politiche sociali - potranno essere effettuate, da quanti desiderano contribuire, direttamente versando nel fondo ‘Donazione Covid-19 Buoni Spesa’ del Comune di Chianciano Terme, per garantire sicurezza e trasparenza delle somme versate. Ringrazio tutti coloro che nei mesi scorsi hanno già effettuato una donazione e, preventivamente, tutti coloro che ne faranno una nei prossimi giorni. Aiutiamoci vicendevolmente ad affrontare questo periodo veramente difficile per tutti; un po’ di solidarietà con tante piccole donazioni può fare la differenza".Per effettuare le donazioni è possibile fare un bonifico bancario su conto corrente intestato a: Comune di Chianciano Terme, IBAN IT70 Q030 6971 8551 0000 0046 006 - BIC BCITITMM. Indicare nella causale della donazione: “Donazione Covid-19 Buoni Spesa”.