Chianciano Terme: ordinanza chiusura parchi, aree attrezzata e giardini pubblici

Contrasto e contenimento sul territorio comunale della diffusione della pandemia da Covid-19

Il sindaco del Comune di Chianciano Terme, Andrea Marchetti, ha firmato una ordinanza (n. 23 del 4 marzo 2021) che dispone il divieto di accesso di parchi gioco per bambini e ragazzi, aree attrezzate per l’attività all’aperto e giardini pubblici, fino al 5 aprile 2021 (compreso), al fine di contrastare gli assembramenti e contenere sul territorio comunale la diffusione della pandemia da Covid-19.A livello nazionale, purtroppo, continua a diffondersi il contagio e a livello locale, nonostante l’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine sull’intero territorio comunale, non essendo possibile garantire nei luoghi di socialità, quali le aree adibite a parchi e giardini pubblici, il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno un metro, il Sindaco di Chianciano Terme ne ha predisposto la chiusura al fine di limitare il rischio di diffusione del virus.In particolare, le aree e parchi non accessibili sono: i parchi gioco dei Fucoli, di Sant’Elena e della Macerina, il parco giochi di viale Dante e quello in località Le Piane; inoltre, è vietato svolgere attività all’area aperta nelle aree attrezzate che si trovano all’interno del Parco a Valle (palestre outdoor e Skate Park) ed il campetto polivalente in prossimità dello stadio Maccari. Tutte queste aree verranno delimitate o transennate opportunamente per favorirne un’alta visibilità.A tutta la cittadinanza si raccomanda il rigoroso rispetto delle disposizioni ed il divieto di assembramento in tutte le aree pubbliche (strade e piazze e aree verdi), a fine di salvaguardare la salute pubblica.Si ricorda che in caso del mancato rispetto delle indicazioni previste dall’ordinanza verranno applicate ai trasgressori sanzioni amministrative che possono variare da 400 a 3.000 euro.