Chianciano: assegno mensile di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

L’Amministrazione comunale di Chianciano Terme ricorda che si può presentare domanda per ottenere i contributi concessi ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e per gli assegni di maternità relativi all’anno 2021. I due avvisi con i relativi moduli per presentare domanda sono disponibili nel sito web del Comune di Chianciano Terme o possono essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune stesso.Assegno di maternità. La domanda deve essere presentata dai soggetti aventi diritto (indicati nell’avviso), nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. L’Assegno mensile di maternità per l’anno 2021, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad Euro 348,12 ed è erogato per 5 mensilità per un importo complessivo pari ad Euro 1.740,60. L’Assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune di Chianciano Terme ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento. Per l’avviso e scaricare l’apposito modulo per presentare domanda visita la pagina web del Comune di Chianciano Terme: http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/avvisi/avviso-assegno-di-maternita-2/ Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori. I residenti nel Comune di Chianciano Terme genitori naturali e/o adottivi e/o preadottivi di almeno tre minori, i quali siano iscritti nello stato di famiglia e conviventi con il richiedente, possono fare richiesta di assegno al nucleo familiare. L’assegno mensile, se spettante nella misura intera, per l’anno 2021, è pari ad Euro 145,14 mensili, per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità, ovvero per il numero di mesi in cui sono presenti i tre minori. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per le domande relative all’anno 2021, è pari ad Euro 8.788,99. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE Minorenni 2021. Dallo scorso 1° febbraio e fino al 31 gennaio 2022 gli aventi diritto possono presentare la domanda. Per l’avviso e scaricare l’apposito modulo per presentare domanda visita la pagina web del Comune di Chianciano Terme: http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/avvisi/avviso-assegno-al-nucleo-familiare-con-almeno-tre-figli-minori/ Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Chianciano Terme sia per e-mail ( sociale@comune.chianciano-terme.si.it ), sia telefonicamente (0578652315 e 0578652208). L’Ufficio Servizi Sociale è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16.