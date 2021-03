Comune di Chianciano Terme, bando per l’assegnazione temporanea di due mini appartamenti

Gli appartamenti si trovano nell’edificio comunale di via Etna. Le domande entro il 30 aprile

L'Amministrazione comunale di Chianciano Terme ha approvato il bando per l’assegnazione temporanea di due mini appartamenti situati nell’edificio comunale di via Etna.L’edificio di via Etna, di proprietà del Comune di Chianciano Terme, ha al suo interno sette mini appartamenti che nel momento in cui si rendono disponibili sono a disposizione di coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ne fanno richiesta. L'obiettivo è quello di prevenire l'emarginazione e favorire interventi che superino le modalità assistenziali, oltre che di garantire il raggiungimento di una migliore qualità della vita attraverso il superamento dello stato di disagio socio-economico e abitativo. I due appartamenti attualmente disponibili hanno rispettivamente una superficie di mq 24,19 e mq 24,97 e sono destinati ad un nucleo familiare composto da un’unica persona autosufficiente. Tra i requisiti richiesti nel bando quello di essere residente nel Comune di Chianciano Terme da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. Coloro che rientrano nei parametri fissati dal bando possono presentare la domanda di assegnazione dell’alloggio a partire dal 17 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021, termine ultimo pena l’esclusione. La durata delle assegnazioni sarà definita in base alla valutazione della situazione generale del richiedente e comunque non potrà avere una durata maggiore di un anno.Per partecipare, dopo aver preso visione del bando (link: http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/avvisi/bando-per-lassegnazione-temporanea-di-n-2-mini-appartamenti-delledificio-comunale-situato-in-via-etna/ ) è necessario compilare la domanda on-line nella sezione “Portale del cittadino” del Comune di Chianciano Terme a questo link: https://chianciano.soluzionipa.it/portal/ Le domande verranno esaminate e valutate da una Commissione e sulla base dei punteggi e dei criteri previsti dal bando sarà stilata una graduatoria che ha validità trimestrale. Le domande che verranno accolte ma non soddisfatte per mancanza di alloggi disponibili saranno inserite nella graduatoria successiva, permanendo i requisiti e i criteri di punteggio. L’assegnatario del mini-appartamento, all’atto di ammissione, si impegna a corrispondere mensilmente al Comune di Chianciano Terme la tariffa determinata annualmente dalla Giunta comunale in base alle fasce ISEE di appartenenza e il pagamento deve avvenire in rate mensili con le modalità previste dall'Amministrazione.Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme: telefono: 0578 652315 oppure 0578 652305; e-mail: sociale@comune.chianciano-terme.si.it