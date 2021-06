Guglielmo Picchi (Lega): ''Grazie al ministro Giorgetti salvaguardato il futuro delle Terme di Chianciano''

“Accordo raggiunto con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per salvaguardare le Terme di Chianciano, che permette di poter attingere al fondo gestito da Invitalia. Serviva il riconoscimento di impresa strategica delle Terme di Chianciano per poter attingere al fondo gestito da Invitalia, appena tutta la documentazione richiesta sarà inviata l'iter burocratico sarà finito. Si parla di un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro con una partecipazione di minoranza nel capitale in aziende in difficoltà". Così il consigliere comunale Stefano Giorni, referente della Lega per la Bassa Valdichiana, in una nota congiunta con Guglielmo Picchi, deputato e commissario provinciale della Lega.“Confermo che politicamente solo la Lega agisce in maniera concreta sulla nostra cittadina mentre invece a sinistra si fanno solo polemiche senza nessuna logica costruttiva in un momento in cui il senso di responsabilità dovrebbe prevalere. Sono particolarmente felice che la nostra iniziativa abbia portato questo importante risultato per la nostra cittadina. La Lega è una grande forza che ascolta e si assume le responsabilità per aiutare i territori”, conclude Giorni.