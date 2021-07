Vivi Chianciano Terme: un portale turistico per gestire informazioni ed eventi

L'Amministrazione comunale di Chianciano Terme dopo aver intrapreso un percorso di ascolto e collaborazione con associazioni ed imprese, ha sviluppato un portale turistico con alcune funzionalità evolute per gestire al meglio le informazioni turistiche ed il processo di comunicazione.Una delle principali difficoltà per una destinazione turistica - spiega l'Amministrazione comunale - è quella di organizzare il calendario eventi, coordinando l'attività delle varie associazioni e strutturando un piano di comunicazione efficace. Proprio questo è uno dei principali obiettivi che il portale www.vivichiancianoterme.it si pone di raggiungere.L’ufficio turistico potrà raccogliere tutte le informazioni ed i programmi delle iniziative, creando un calendario eventi centralizzato che potrà poi essere pubblicato su tutti i siti turistici delle associazioni e delle aziende. Questo elemento permetterà di strutturare un piano di comunicazione sui social efficace e di offrire alle imprese uno strumento utile per tenere i propri siti aggiornati e fare attività di co-marketing aggregando alla propria offerta commerciale anche le proposte degli eventi organizzati dal Comune e dalle associazioni.Il portale consentirà inoltre di migliorare e rendere più funzionale il lavoro dell'ufficio turistico che sarà in grado di fornire informazioni in modo più efficiente ai visitatori, utilizzando le informazioni del sito e lo strumento della chat interattiva. La quantità di eventi, punti di interesse ed aziende inserite nel portale in questi mesi di sviluppo è stata di oltre 400 elementi e tale lavoro di continuo aggiornamento proseguirà in modo costante nelle prossime settimane. In quest'ottica si invita la cittadinanza a navigare il sito e collaborare nel processo di miglioramento dello stesso interagendo in modo costruttivo.Tale prodotto è il primo passo di un più ampio piano di valorizzazione della destinazione che verrà portato avanti con l'attuazione del progetto di promozione effettuato in sinergia con la Regione Toscana. Con questo portale si costituisce un'importante base informativa, dove vengono raccontate in modo dettagliato tutte le peculiarità del territorio, comprese le principali destinazioni vicine a Chianciano."Con questo portale - spiega il sindaco Marchetti - vogliamo essere vicini alle associazioni ed alle imprese, creando uno strumento utile a migliorare le informazioni sulla nostra destinazione. Chianciano ha un ampio ventaglio di iniziative turistiche, sportive e culturali che meritano di essere valorizzate e promosse, tutto ciò adesso sarà possibile in modo più efficace grazie al calendario eventi dinamico associato con il portale. In un momento storico complesso come questo - prosegue Marchetti - abbiamo prestato massima attenzione alle imprese ed è per questo mettiamo a loro disposizione alcuni strumenti utili per tenere i propri siti aggiornati ed arricchire l'offerta. Mi auguro che questo portale diventi con il tempo un elemento centrale nel processo di gestione turistica di Chianciano e tutti i cittadini lo sentano proprio collaborando in modo costruttivo nell'arricchimento dei contenuti e nella sua crescita".