Nella seconda settimana del Festival IMOC alle Terme di Sant’Elena è di casa la musica barocca

Il programma della seconda settimana del festival IMOC a Chianciano Terme è ricco e articolato

La seconda settimana del Festival IMOC Chianciano - International Music Masterclasses Orchestra Opera and Concerts - ideato dal Centro Studi Musica & Arte di Firenze in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme, si presenta con un calendario ricco di eventi.In primo piano il focus sulla musica antica e barocca con concerti e lezioni di alto perfezionamento dedicati a questo genere di musica che si svolgeranno in sinergia nei medesimi giorni (8-11 luglio). Da non perdere l'appuntamento concertistico di sabato 10 luglio (ore 19.00) alle Terme Sant’Elena: Rossella Croce (violino barocco), Luigi Lupo (flauto traversiere e flauto dolce), Jean-Marie Quint (violoncello barocco), Giovanni Bellini (liuto) e Alessandra Artifoni (clavicembalo) si esibiranno in un concerto barocco di grande suggestione che affianca composizioni di Johann Sebastian Bach e del figlio Johann Christian ma anche pagine di rara esecuzione di Joseph Marie Clément Ferdinand Dall’Abaco e di Johann Joachim Quantz. Nell'ambito delle celebrazioni dantesche il programma musicale del concerto è ispirato al tema dell'esilio come metafora della perdita “un viaggio nel tempo e nello spazio per dipingere, in musica, il sentimento del distacco, dello smarrimento, dell’abbandono, con alcuni spunti attuali, per meditare su quanto la sensibilità e l'attività artistica patiscano, in ogni epoca, le conseguenze di crisi sociali su larga scala”, come afferma la clavicembalista Alessandra Artifoni.Domenica 11 luglio al Saloncino storico delle Terme Sant’Elena (ore 19.00) ancora musica barocca con i Giovani interpreti scelti tra i migliori allievi della masterclass di canto barocco di Gemma Bertagnolli e dei corsi del laboratorio di musica antica tenuto da Alessandra Artifoni, Rossella Croce, Luigi Lupo, Giovanni Bellini e Jean-Marie Quint. Martedì 13 luglio sempre al Saloncino storico delle Terme Sant'Elena (ore 19.00) altro appuntamento con i Giovani interpreti; si esibiranno in concerto i giovani violinisti della masterclass tenuta da Cristiano Rossi. Mercoledì 14 luglio (ore 18.00) alle Terme Sant’Elena è in programma la presentazione del libro di didattica musicale Tambugli di suoni, scritto a quattro mani da Stefania Di Blasio e Simona Scolletta. L'evento è particolarmente indicato a docenti e alunni della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie (anche con genitori). Durante la presentazione del libro le autrici proporranno alcuni esempi pratici di facile attuazione e di immediato coinvolgimento per grandi e piccini.Il programma completo sul sito: www.imoc.it Tutti gli eventi sono a ingresso libero su prenotazione.Per informazioni sulle masterclass, docenti e iscrizioni: www.imoc.it -info@imoc.it (telefono: 055 3860572 / 388 3754871).Partner e sponsorIl Festival IMOC 2021 è organizzato dal Centro Studi Musica & Arte in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme e grazie al supporto dei partner Associazione Albergatori di Chianciano Terme Federalberghi, Chianciano Pool, PROLOCO per la Promozione di Chianciano Terme, AIdSM Associazione Italiana delle Scuole di Musica, Terme Sant’Elena, Istituto Musicale “Bonaventura Somma” Chianciano Terme, MAC Museo Archeologico Chianciano Terme, Chianciano Art Musem e Terme di Chianciano.