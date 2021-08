Comune di Chianciano Terme e CGIL CISL UIL firmano protocollo sul lavoro in appalto

Finalità del protocollo garantire la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture



Il Comune di Chianciano Terme e CGIL CISL e UIL hanno sottoscritto, presso la sala del Consiglio comunale della stazione termale, ieri, mercoledì 4 agosto, un protocollo di intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture.



Negli appalti, e in modo particolare nei subappalti, si verifica spesso il "dumping contrattuale" con una compressione dei diritti e dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori, mettendo in discussione l'applicazione dei CCNL e le clausole sociali. Attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa le parti si sono impegnate a determinare un contesto di regole che favorisca una "contrattazione di anticipo" sui capitolati di appalto per promuovere e tutelare ulteriormente il lavoro regolare e in sicurezza e garantire i livelli occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti, favorendo la sicurezza sul lavoro e cercando di contrastare il lavoro nero o irregolare migliorando la qualità dei servizi erogati, garantendo la trasparenza delle procedure e le modalità del controllo.



Oltre a prevedere l'inserimento negli atti di gara di una serie di clausole coerenti e rispettose delle condizioni previste nell'accordo e dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici, il protocollo firmato è anche uno strumento operativo di monitoraggio costante.



Un’intesa che rafforza il confronto fra organizzazioni sindacali e l’Amministrazione comunale e l'idea comune, culturale e fattiva, di garantire diritti, tutele, sicurezza, trasparenza e legalità nel mondo del lavoro in appalto. Sia CGIL CISL e UIL che il Comune di Chianciano Terme hanno espresso soddisfazione per la firma, confermando che l'accordo presenta molti aspetti positivi e che vanno nella giusta direzione.



Dopo Montepulciano, Torrita di Siena e Poggibonsi, Chianciano Terme si aggiunge quindi ai Comuni che hanno già firmato la proposta sindacale di protocollo inviata ad aprile a tutte le Amministrazioni comunali della provincia di Siena. Con Pienza, Abbadia San Salvatore, San Gimignano, Chiusi e Siena il confronto è all'inizio o in via di definizione; CGIL, CISL e UIL si auspicano che anche gli altri Eenti dimostrino la stessa sensibilità sul tema.