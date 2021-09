Terme di Chianciano, i sindacati chiedono ad azienda e Regione risposte chiare ed impegni precisi

“Non siamo disponibili a rimanere in silenzio sulle prospettive dell’azienda Terme di Chianciano, la stagione estiva sta per finire e le incognite e le incertezze a breve e medio termine non ci lasciano affatto indifferenti.” Così annunciano in una nota congiunta FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL.“I lavoratori e più in generale la collettività di Chianciano Terme hanno bisogno di risposte - spiegano le organizzazioni sindacali – sia dall’azienda che, com’è noto, ha visto di recente l’ingresso di Feidos nella società di gestione sia dalla Regione. L’azienda deve illustrare ai sindacati, dopo ormai oltre 3 mesi dalla presentazione del concordato al Tribunale, quali sono le prospettive per la Società, i contenuti del piano di sviluppo che la Proprietà si era impegnata a presentare entro agosto e gli aggiornamenti per i contributi economici che INVITALIA effettuerà.La Regione Toscana, nonostante incalzanti tentativi di contatto da parte nostra per la convocazione di un tavolo istituzionale, ha risposto verbalmente ieri - sottolineano i sindacati – interrompendo un silenzio che era impossibile da sopportare ulteriormente, ci aspettiamo ora che mantenga l’impegno di partecipare fattivamente a questo cruciale passaggio societario. Le organizzazioni sindacali hanno sempre tenuto un comportamento responsabile, ma adesso la pazienza è finita ed è giunta l’ora della chiarezza.Nell’incontro che avremo con l’azienda a settembre – concludono FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL - ci aspettiamo di confrontarci in maniera seria, trasparente e proficua con la certezza degli investimenti necessari al rilancio di una società così strategica per il nostro territorio”.