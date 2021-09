A Chianciano Terme il primo centro estivo circense con Badabam… prima della scuola

L’estate prosegue con il centro estivo per bambini e ragazzi dai 6 anni in poi

L’estate e le vacanze non sono finite a Chianciano Terme per i bambini ed i ragazzi dai 6 anni in poi. Ripartiranno presto le scuole ma è ancora tempo di divertimento. Per quasi una settimana, da lunedì 6 a venerdì 10 settembre prossimo arriva per la prima volta nella cittadina termale un centro estivo speciale, il “Centro estivo circense”, un progetto finanziato dal Comune di Chianciano Terme (con finanziamenti provenienti dal Decreto del Ministero per le pari Opportunità e la famiglia del 24/6/2021) e realizzato da Badabam (Associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla UISP, che opera per la diffusione dell’attività motoria e per lo sviluppo del benessere fisico ed emotivo dell’individuo, attraverso la danza, la ginnastica e le discipline circensi) in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi di Chianciano Terme.I centri estivi di Badabam sono pensati per essere un momento ricreativo di incontro e gioco per tutti i bambini e ragazzi che vogliono divertirsi, sperimentare nuove discipline restando a Chianciano Terme, anche per chi non ha mai fatto circo. Ci sarà la possibilità di scoprire le arti circensi ma anche le discipline aeree, la giocoleria, l’equilibrismo, l’acrobatica e molto altro, inoltre, giochi, divertimento e momenti creativi accompagneranno i partecipanti durante tutta la settimana, in sicurezza rispettando tutte le norme igienico sanitarie.Due sono le possibilità di partecipare con i seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 13 per tutti i partecipanti e dalle ore 9 alle ore 15/16, con pranzo al sacco, per i partecipanti più autonomi. I bambini ed i ragazzi che parteciperanno al “Centro estivo circense” (massimo 14 partecipanti) saranno affiancati dagli operatori circensi specializzati dell’Associazione sportiva dilettantistica Badabam. In caso partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità gli operatori circensi saranno affiancati da assistenti educativi. Al “Centro estivo circense” sarà possibile sperimentare alcune tra le discipline più affascinanti del circo contemporaneo e ognuno potrà trovare quella più adatta e congeniale tra la giocoleria (con foulards, palline, piatti cinesi, diabolo, clave e flower-stik) con l’acrobatica e pre-acrobatica (con rotolamenti, salti e capovolte) con l’acrobalance (le posizioni d’equilibrio e le piramidi) con l’equilibrio (su rulli, sfere, filo teso e rolla bolla) e, infine, con l’aerea (che sarà possibile previa la verifica per i ragazzi della possibilità di montare attrezzi aerei, quali tessuto e trapezio).Le iscrizioni sono aperte ed i posti disponibili. Per tutte le informazioni e le adesioni contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Chianciano Terme al numero 0578652208.