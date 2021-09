Chianciano Terme, interventi di manutenzione alla rete idrica

Nuove Acque rende noto che mercoledì 15 e giovedì 16 settembre, è previsto un doppio intervento di ottimizzazione della rete idrica a Chianciano Terme.Il primo giorno dei lavori, il 15 settembre, si potranno verificare abbassamenti di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione idrica dalle 9.00 alle 17.00 in via Manzoni, via Lombardia, via Umbria, via veneto, via Emilia, via G. di Vittorio, via dei Colli, via delle Case, via dei Monti, via Aldo Moro, via Ombrone, via Tevere, via Volturno, via Adige, via Isonzo, via Tagliamento, via Piave, via del Castagnolo, viale della Libertà, via Arno, via del Palazzo, via Abetone, via Largo Amiata, via Ticino.Il giorno successivo, il 16 settembre, i lavori comporteranno abbassamenti di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione idrica dalle 10.00 alle 16.00 in via della Valle, via Madonna della Rosa, Strada delle Volpaie, via dei Vigliani, via dei Servitelli, Strada delle Cavine e Valli, Strada dei Vepri, Strada di Canelle.Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.