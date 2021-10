Chianciano Terme, mercoledì 20 ottobre arriva il camper vaccinale dell’Asl Toscana Sud Est

Ci si può vaccinare senza prenotazione dalle ore 9 alle 13 nello spazio del mercato settimanale

Mercoledì 20 ottobre il camper vaccinale della Asl Toscana Sud Est fa sosta nel comune di Chianciano Terme.L’iniziativa, condivisa e promossa dalle categorie economiche Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti rappresenta un’ulteriore possibilità per effettuare la vaccinazione anti-Covid 19 a tutti coloro che ancora non hanno ancora aderito alla campagna diffusa.Il camper sarà collocato nell’area del mercato settimanale. Chi deve ricevere la prima o la seconda dose, in questo caso nel rispetto dei tempi previsti per il richiamo, può presentarsi alla postazione senza necessità di prenotarsi, dalle ore 9.00 alle 13.00.Sul camper saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl, mentre all’esterno saranno allestiti spazi per l’attesa dopo la somministrazione del siero anti-Covid.Per consentire il posizionamento del mezzo, nella giornata di mercoledì 20 ottobre, dalle ore 7 alle ore 14 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via della Pace e in via Abetone, nel parcheggio all’interno della piazzetta a cui si accede da via U. Landi.