Chianciano Terme, intervento di manutenzione alla rete idrica

Nuove Acque rende noto che giovedì 28 ottobre è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di viale Dante a Chianciano Terme.Per consentire i lavori, dalle 9.30 alle 18.30, si verificheranno temporanei abbassamenti di pressione e sospensioni dell’erogazione idrica nel centro storico, piazza A. Gramsci, viale Dante, strada Poggio, viale Trasimeno, via Risorgimento, via II Giugno, via XXIX Giugno, via XXVIII Settembre, via del Prato, strada del Cavernano, strada Condotto, strada Mossa al Palio, via Poggio Faloppo, strada di Fonteguerra, via Circonvallazione, S.P. 30 della Chiana, strada delle Volpaie, via dello Stadio, via della Pace, via XXV Aprile, via Etna, via Vesuvio, via Stromboli, strada Fonte Perucciole.Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.