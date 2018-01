Chianciano Terme, affidata la gestione della nuova sala teatro comunale

Tre anni di gestione e organizzazione alla Compagnia Teatrale LST Teatro da gennaio 2018

Manfredi Rutelli è il direttore artistico del nuovo teatro

Finalmente anche a Chianciano Terme - dopo la ristrutturazione della ex sala polivalente di viale Dante, che oggi è diventata una sala teatro - riprendono le attività teatrali con una compagnia di professionisti. Sarà, infatti, la Compagnia Teatrale LST Teatro a gestire ed organizzare l'attività dei prossimi tre anni della nuova Sala Teatro di Chianciano Terme e lo farà sotto la direzione artistica del regista Manfredi Rutelli. LST Teatro si è aggiudicata il bando indetto dall'Amministrazione comunale in autunno e dai primi di gennaio comincerà la propria attività in quella che i chiancianesi conoscono come Sala Polivalente. Ma proprio l'intento di voler trasformare questa sala in un vero e proprio Teatro ha indotto l'Amministrazione Comunale ad affidare ad una compagnia teatrale professionale la sua gestione.“La nostra città - afferma il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti - può ora contare su un piccolo teatro con 180 posti a sedere e un palco di grandi dimensioni. Fin dall’inizio era nostra intenzione realizzare una struttura che avesse una funzionalità aperta, cioè capace di poter ospitare eventi teatrali, musicali, cinematografici e conferenze pubbliche. Per questo vogliamo celebrare questo momento, in un tempo in cui non si costruiscono più teatri ma centri commerciali, in cui siamo più abituati a confrontarci con uno schermo anziché con altri esseri umani, in cui ormai le musiche e le comunicazioni le concepiamo solo tramite telefoni cellulari: forse un luogo in cui mettere al centro l’uomo con le sue arti e la sua capacità di espressione era, ed è, fortemente necessario e sentito dalla nostra Amministrazione”.“Uno spazio che sia di tutti e per tutti - afferma l’assessore alla Cultura Danila Piccinelli - mettendo al centro la comunità e la competenza per riscoprire il piacere di sperimentare forme diverse di comunicazione, di espressione, di intrattenimento e di partecipazione. In omaggio a Luigi Pirandello, a cui la nostra cittadina fu così cara e che amava definirsi ‘figlio del caos’, la Sala Teatro prenderà il nome di Teatro Caos. Un significato che ci sembra forte, stimolante anche per le generazioni più giovani. Un ‘Caos’ creativo da cui auspichiamo possano generarsi espressioni artistiche di qualità ed innovative”.LST Teatro è una compagnia di professionisti, infatti, che da anni opera sul territorio gestendo teatri, organizzando stagioni teatrali, corsi di formazione, collaborando con Enti pubblici e scuole, ma soprattutto producendo spettacoli che hanno visto protagonisti attori del calibro di Flavio Insinna e Roberto Ciufoli, e collaborando con numerose realtà teatrali internazionali in Europa, Giappone ed Africa. Una compagnia di professionisti affermati che hanno però la caratteristica di aver scelto di vivere ed abitare proprio a Chianciano Terme, o in paesi limitrofi, e di conoscere quindi molto bene la realtà dove andranno ad operare.La direzione artistica è affidata a Manfredi Rutelli, regista di spettacoli proposti a livello internazionale, drammaturgo rappresentato in tutta Italia e che sta riscuotendo un grande successo con il suo testo “Il secondo figlio di Dio”, portato in scena da Simone Cristicchi; formatore e docente teatrale collaboratore di prestigiose istituzioni teatrali in tutto il mondo. Inoltre Rutelli ha una ventennale esperienza di direzione artistica di tanti teatri, festival e rassegne. Anche lui da anni residente a Chianciano Terme, e da anni collaboratore con le tante realtà culturali del paese, dalle scuole all'Istituto Musicale, fino al C.S.M. del dipartimento di Salute Mentale di Chianciano Terme, per il quale da anni porta avanti un preziosissimo laboratorio di Teatro Terapia.Il direttivo artistico della compagnia è formato dal musicista Paolo Scatena, da anni docente e formatore musicale in moltissime scuole del territorio, direttore della Banda musicale e docente dell'Istituto Musicale Bonaventura Somma di Chianciano Terme, dagli affermati attori Gianni Poliziani ed Alessandro Waldergan, oltre a scenografi, tecnici, amministratori, organizzatori e collaboratori, tutti sempre molto attivi e presenti nei progetti culturali della zona.“Abbiamo accolto con grande entusiasmo e passione la bellissima opportunità che ci è stata offerta dall'Amministrazione Comunale di Chianciano Terme - afferma Manfredi Rutelli - per noi è una piacevole occasione quella di poter finalmente mettere a disposizione della nostra collettività la tanta esperienza e professionalità maturata in tanti anni di lavoro in giro per il mondo. Il riappropriarsi da parte della collettività di uno spazio, di un luogo di incontro tra la gente, e tra la gente ed il teatro, la musica, la cultura, l'arte, è uno dei momenti più importanti e significativi, nella storia di una comunità”.“Oltre la grande opportunità di avere finalmente un luogo deputato e specifico, dove poter fare formazione, creazione, e programmare momenti artistici attraverso i quali attrarre pubblico, ospiti, turismo - prosegue Rutelli - operare culturalmente nella comunità, dove stanno crescendo i nostri figli, ci responsabilizza e ci offre prospettive molto stimolanti. E lo faremo, in completo accordo e condivisione con l'Amministrazione Comunale, animando la nuova Sala Teatro con i nostri corsi propedeutici e formativi per bambini e per adulti, programmando proiezioni cinematografiche e spettacoli per bambini, e collaborando con le scuole, con l'Istituto Musicale Bonaventura Somma e con tutti quelli che vorranno condividere il nostro percorso e aggiungere competenze a noi sconosciute. Per formare quel pubblico a cui poi, appena saranno finiti i lavori di adeguamento del palcoscenico, rendendolo davvero un Teatro in tutto e per tutto, offriremo stagioni teatrali con cartelloni e programmazione di spettacoli professionali di grande valore e richiamo”.