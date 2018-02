A Chianciano Terme European Town of Sport 2019 in ritiro la campionessa paralimpica mondiale in carica di fioretto individuale Bebe Vio e la Nazionale

Una settimana di allenamento nel verde della Toscana per la schermitrice Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, detta Bebe Vio, la campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale, insieme ai suoi colleghi della squadra paralimpica di scherma a Chianciano Terme; il soggiorno e l’allenamento si svolgono presso l’hotel Fortuna. Bebe Vio è ormai un personaggio mondiale, dopo il selfie con Obama e l’esperienza come conduttrice televisiva ed è testimonial pubblicitaria. L’hotel è circondato dai suoi fans, molti adolescenti.Tra le ultime vittorie di Bebe Vio, ricordiamo quella dello scorso 8 novembre 2017, quando la schermitrice veneziana ha conquistato il suo secondo titolo di campionessa mondiale paralimpica nel fioretto individuale, nel corso dei campionati di scherma di categoria tenutisi a Fiumicino. A seguito di questa vincita ha deciso di mettere all'asta la medaglia appena conquistata con lo scopo di raccogliere fondi a favore del Cesvi, organizzazione umanitaria che opera per la solidarietà internazionale. L’anno prima, il 14 settembre 2016 aveva vinto la medaglia d'oro nella prova individuale ai XV Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro, battendo in finale la cinese Zhou Jingjing per 15-7.Prossimi impegni per la Nazionale sono quelli della Coppa del Mondo e poi in settembre i giochi paralimpici di Terni.Nel corso della settimana a Chianciano Terme, la squadra, accolta dal Sindaco Andrea Marchetti, ha avuto modo di testare le piscine termali Theia dove si è svolta una seduta in acqua di ricondizionamento muscolare dopo l’allenamento intensivo e di visitare la palestra medica di Umpc Institute for Health.