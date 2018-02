I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle ore 15.40 a Chianciano Terme, via del Castagnolo, 31 per un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina.Una persona che si trovava all'interno è stata tratta in salvo e l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso ad estinguere l'incendio e a far sì che non si sia propagato anche ai locali attigui.