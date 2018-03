Chianciano: frana sulla SP146. Le variazioni ai percorsi bus

Le modifiche interessano le linee extraurbane ed urbane 139-FT4-FT5-ST3-T4B-T33

A causa di una frana registrata nella mattinata di oggi, sabato 24 marzo, all'altezza del Cimitero di Chianciano resterà chiusa alla circolazione la strada SP146 che collega Chianciano a Montepulciano.Di conseguenza sono stati modificati i percorsi delle linee urbane e extraurbane interessate al transito, ovvero le linee 139-FT4-FT5-ST3-T4B-T33.Servizio extraurbanoTutte le corse interessate saranno deviate da Chianciano per piazza Gramsci- loc. Argiano - Montallese - Acquaviva - Nottola - Montepulciano e viceversa.Sono soppressi i servizi che transitano da S.Albino.Servizio UrbanoIl servizio urbano di Chianciano non raggiunge il Cimitero ma si ferma a piazza Gramsci.Le modifiche ai percorsi resteranno in vigore fino a nuove disposizioni.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la sezione news del sito www.tiemmespa.it