Chianciano Terme, viala Roma in festa con i ''Chocolate Days''

Da 31 marzo al 2 aprile a Chianciano Terme stand di cioccolato artigianale

Un’occasione da non perdere per tuffarsi in tutta la dolcezza della Pasqua passeggiando tra le vie dello shopping chiancianese

Chianciano Terme al profumo di cioccolato. E’ quello che si diffonderà dal 31 marzo al 2 aprile in Viale Roma grazie alla terza edizione di “Chocolate Days”, la festa del cioccolato artigianale promossa da Articolo 93, Centro commerciale naturale e dall’amministrazione comunale. Dalle ore 9 alle 20 si potrà degustare e acquistare prodotti di qualità e originali regali di Pasqua negli stand di cioccolato artigianale. Un’occasione da non perdere per tuffarsi in tutta la dolcezza della Pasqua passeggiando tra le vie dello shopping chiancianese e gustare alcune delle prelibatezze dolciarie italiane più ricercate.