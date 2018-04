Barbetti nuovo presidente degli albergatori della Toscana

Il presidente dell’Associazione Albergatori Chianciano Terme eletto alla guida della federazione regionale

Daniele Barbetti è il nuovo presidente degli albergatori della Toscana. Giovedì 5 Aprile a Montecatini Terme si è svolta l’assemblea regionale in cui Barbetti è stato eletto con la maggioranza assoluta dei voti. Già presidente dell’Associazione Albergatori - Federalberghi Chianciano Terme, Daniele Barbetti succede a Paolo Corchia. Albergatore da quattro generazioni, laureato in filosofia, ricopre importanti incarichi a livello nazionale per la Federalberghi, a 35 anni è il più giovane Presidente eletto nella storia della federazione regionale.“Ottenere la fiducia degli albergatori di una delle più importanti regioni italiane è responsabilità non da poco. - dichiara il neoeletto Presidente Barbetti - Servirà un grande spirito di collegialità per crescere tutti assieme, sarà mio scrupolo cercare il massimo coinvolgimento di tutti i territori. Fermo restando l’autonomia dal punto di vista economico e patrimoniale della federazione, che è garanzia di autonomia politica, dovremo aiutare tutti i territori a realizzare buoni accordi con i sistemi confederali se necessario, facilitando le relazioni dirette tra le istituzioni e le aziende associate.”“Nel corso di questi anni l’impegno di Daniele Barbetti è stato straordinario, non solo per il lavoro svolto per il risanamento del bilancio regionale - commenta il Presidente uscente Paolo Corchia - ma anche per l’impegno legislativo, la continua presenza a tutte le discussioni, ha permesso alla federazione di rimanere presente su tutti i tavoli di discussione. Un giovane brillante e intelligente che incarna la nostra scelta migliore come rappresentante degli albergatori della Toscana.”