89enne cade in una botola di 4 metri: trasportato con il Pegaso alle Scotte

Attorno alle 11 di ieri, sabato 6 luglio, un 89enne è caduto in una botola profonda 4 metri nei pressi dell'abbazia di San Galgano nel comune di Chiusdino.L'anziano è precipitato nella botola che si trova all'interno di una antica cappella ed è stato trasportato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso. Vari i traumi riportati ma l'uomo non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale, sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.