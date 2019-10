A Chiusdino inaugurazione dell'impianto di teleriscaldamento geotermico nel capoluogo

Chiusdino si prepara a compiere un nuovo e grande passo verso la sostenibilità ambientale, l’innovazione ed il benessere dei cittadini: domenica 13 ottobre, alle ore 17:00, presso la centrale di Chiusdino 1 (Loc. Caggio), infatti, sarà inaugurato il primo stralcio del nuovo impianto di teleriscaldamento geotermico del capoluogo di questo antico borgo senese, noto peraltro come meta turistica per l’Abbazia di San Galgano, l’Eremo di Montesiepi, la spada nella roccia e altre bellezze paesaggistiche che ogni anno richiamano migliaia di visitatori.Al taglio del nastro interverranno il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il sindaco di Chiusdino Luciana Bartaletti, il responsabile Enel Green Power esercizio impianti geotermici Francesco Lazzeri, il presidente del Co.Svi.G (Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche) Emiliano Bravi, il direttore generale del Co.Svi.G. Monica Colom, i sindaci dell’area geotermica e della Val di Merse. Sarà presente anche Massimo Montemaggi, che collabora con la struttura Geotermia Enel Green Power e che in questi anni ha curato l’iter per la realizzazione del teleriscaldamento.Si tratta di una giornata storica perché è il primo teleriscaldamento geotermico nel territorio comunale, che conduce a compimento un percorso iniziato alcuni anni fa, per portare il calore nelle case. nei negozi, nei laboratori artigianali. Con la realizzazione del secondo stralcio, in fase di realizzazione a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, il centro abitato di Chiusdino diverrà completamente carbon free, quindi senza emissioni da caldaie e stufe a legna, azzeramento della CO2 da fonti di riscaldamento e niente più polveri sottili in atmosfera, in prossimità dei luoghi in cui le persone vivono e lavorano.Il progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Chiusdino e supportato da Co.Svi.G. ed Enel Green Power che fornisce questa importante risorsa a monte della stazione termica primaria, collocata in vicinanza della centrale geotermica Chiusdino 1. Il teleriscaldamento geotermico ha richiesto complessivamente un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro e permetterà alla cittadinanza, che ne usufruirà, di risparmiare fino al 50% per i costi del riscaldamento e dell’acqua calda, rispetto ai combustibili fossili. Notevoli sono anche i benefici in termini ambientali ed economici: il teleriscaldamento geotermico, infatti, permette di evitare l’immissione in atmosfera di CO2 altrimenti emessa con gli impianti di riscaldamento tradizionali. A questo proposito, si stima di evitare ogni anno 2600 tonnellate di emissioni di CO2 e di risparmiare, sempre annualmente, importazioni per circa 1000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP).Il sindaco Luciana Bartaletti ha commentato con entusiasmo il risultato raggiunto, sottolineando come “questo sia anche un importante esempio di economia circolare: la risorsa termica è infatti una forma di energia residuale del processo di produzione dell’energia elettrica, dalla geotermia e senza questo progetto non sarebbe stata utilizzata; in tal modo, invece, essa porta benessere alla cittadinanza, fa risparmiare nelle spese di riscaldamento e può funzionare da incubatore per far nascere nuove attività produttive che potranno beneficiare del basso costo del calore. È importante sottolineare che il teleriscaldamento geotermico consente anche di valorizzare il patrimonio immobiliare del borgo, rendendo le abitazioni più salubri e consentendo in prospettiva la riapertura di case, altrimenti destinate all’abbandono”.All’entrata in funzione dell’impianto di teleriscaldamento di Chiusdino si aggiunge l’attività in corso per dotare di questa rete anche il borgo di Montalcinello, risalente al X secolo e situato sempre nel territorio comunale chiusdinese, grazie all’ulteriore accordo firmato a giugno tra Enel Green Power e Amministrazione Comunale. L’investimento complessivo è stimato in oltre 2 milioni di euro: il progetto sarà interamente sviluppato dalle strutture di Enel Green Power, mentre i lavori saranno realizzati in parte da Enel Green Power e in parte direttamente dal Comune. Nel dettaglio, Enel Green Power realizzerà la stazione di scambio primaria e la collettrice necessaria per trasportare il fluido caldo in prossimità del borgo, mentre il Comune si farà carico di realizzare la rete di distribuzione all’interno del Paese. Grazie a quest’opera, che si prevede possa essere realizzata entro la fine del 2020, Montalcinello potrà arricchire la sua offerta turistica e offrire un servizio vantaggioso e ambientalmente sostenibile agli abitanti.In Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e moderno complesso geotermico del mondo e detiene il know how tecnologico che esporta in tutto il pianeta. Delle 34 centrali geotermoelettriche (per un totale di 37 gruppi di produzione) di Enel Green Power, 16 sono in provincia di Pisa, 9 sono nella provincia di Siena e 9 nel territorio provinciale di Grosseto. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti in Toscana, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno energetico regionale, forniscono calore utile a riscaldare oltre 10mila utenti residenziali (sono già teleriscaldati i Comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Montieri, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Radicondoli, Santa Fiora, Arcidosso) nonché aziende dei territori geotermici, circa 30 ettari di serre e caseifici e contribuiscono ad alimentare una importante filiera agricola, gastronomica e turistica con oltre 60mila visite all’anno.