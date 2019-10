A Chiusdino l'inaugurazione dello stadio comunale in erba sintetica

Sabato 26 ottobre è stato inaugurato il piano di gioco in erba sintetica che va a completare l’impianto sportivo "Bruno Belli" di Chiusdino.



Oltre alla moderna struttura dove sono presenti spogliatoi, locale di ricreazione, lavanderia e infermeria. si completa l’impianto grazie al terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione. Un importante investimento di oltre un milione di euro reso possibile grazie anche al contributo della Fondazione MPS di 500.000 euro.



All’evento hanno partecipato i sindaci ed i rappresentanti dei comuni del territorio, rappresentanti e presidenti della Figc e Uisp di Siena e Grosseto, la presidente della società sportiva “La cinghiala” importante per il suo impegno dedicato allo sport. L’ospite d’onore è stato Giovanni Galli (ex portiere e campione del mondo 1982 con la nazionale).



Grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale di Chiusdino che grazie agli importanti sforzi vede completare uno dei principali luoghi di aggregazione del territorio consegnandolo ai propri concittadini.