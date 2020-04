Fermato nella notte dai Carabinieri e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

La scorsa notte, in località Palazzetto nel Comune di Chiusdino, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 40enne senese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante un servizio di prevenzione generale, finalizzato anche alle necessarie verifiche sul rispetto delle normative di distanziamento sociale e contenimento della diffusione del virus da Covid-19, i militari dell’Arma hanno fermato l'autovettura con a bordo l'uomo e, durante le operazioni di verifica sul perché si trovasse in giro di notte, i militari hanno sentito provenire dall'interno dell'auto il tipico odore dei cannabinoidi.I carabinieri hanno quindi proceduto d’iniziativa ad una perquisizione personale e veicolare, al termine della quale hanno rinvenuto 150 grammi di marijuana, contenuta in 4 barattoli di vetro, nonché vario materiale per la pesatura (bilancino elettronico) e il confezionamento (bustine di cellophane), a dimostrazione di come lo stupefacente non fosse destinato al semplice uso personale.Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e sarà debitamente custodito in attesa delle analisi tossicologiche che verranno compiute nel laboratorio specializzato dei carabinieri di Grosseto. Al termine di tali operazioni la sostanza stupefacente verrà distrutta presso un inceneritore convenzionato.L’uomo è stato arrestato e, dopo le operazioni di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione dalla Procura presso la Repubblica di Siena in regime di arresti domiciliari.