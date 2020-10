Chiusdino, intervento del Consorzio di Bonifica sul Merse

Un intervento importante, quello portato a termine dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud lungo il fiume Merse.La manutenzione ordinaria, per garantire il regolare scorrimento delle acque, ha infatti interessato un tratto di oltre quattro chilometri (4.250 metri) in località Ponte delle Vene, a valle dell’abitato di Palazzetto, nel comune di Chiusdino. Qui il rischio idraulico legato all’incolumità pubblica è elevato, visto che il fiume scorre sotto un ponte attraversato quotidianamente anche da mezzi pesanti come escavatori e trattori.La squadra di Cb6 ha ripristinato la regolare sezione di deflusso del Merse: nel dettaglio operai e tecnici hanno rimosso sassi, ghiaia o vegetazione di grandi dimensioni, mentre sono state ripristinate e messe in sicurezza le sponde del fiume interessate da frane, smottamenti o altri problemi. L’alveo del fiume è stato infine ripulito da foglie e altra vegetazione caduta dagli alberi.