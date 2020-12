Chiusdino, lavori del Cb6 a tutela del rischio idraulico

Terminata l'ondata di maltempo, Cb6 torna al lavoro sulla tutela del rischio idraulico. Sono in corso importanti interventi di manutenzione ordinaria, da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sui fossi Fiumarello e Quarta. I due fossi scorrono in località Montalcinello, nel comune di Chiusdino.



L’alveo dei due corsi d’acqua tende a riempirsi di ciottoli, che a loro volta portano l’acqua a deviare fino a raggiungere le sponde, con conseguente erosione. A causa di questa erosione i terreni agricoli circostanti hanno subito cedimento o addirittura cadute. La sistemazione delle sponde è un lavoro piuttosto impegnativo per Cb6, che sta provvedendo anche alla rimozione dei tronchi, delle piante morte e degli altri ostacoli presenti lungo i corsi d’acqua, che ne impediscono il regolare deflusso verso valle.



I lavori interessano un tratto di circa 5 chilometri del fosso Quarta, affluente del fiume Feccia, a monte di Montalcinello, e un tratto di circa 3 chilometri del fosso Fiumarello a ridosso dell’abitato di Montalcinello. Il Fiumarello scorre anche sotto un ponte lungo la strada provinciale 107 di Montalcinello: solo con una manutenzione corretta e costante del fosso si garantisce la stabilità dell’infrastruttura. I lavori sono stati soltanto rallentati dalla pesante ondata di maltempo e saranno conclusi nei prossimi giorni.