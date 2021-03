Intervento di manutenzione lungo il torrente Saio nel comune di Chiusdino

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha completato l’intervento di manutenzione lungo il torrente Saio, in località Montalcinello, nel comune di Chiusdino. A causa di un’erosione piuttosto profonda delle sponde, il torrente ha più volte provocato eventi alluvionali nelle aree circostanti, principalmente terreni agricoli che vanno protetti nell’interesse dei proprietari e della collettività. Non solo: il torrente scorre sotto il ponte della strada provinciale 107 di Montalcinello. Quando pietre, ciottoli e vegetazione morta si accumulano in quest’area creano esondazioni a ridosso delle pile del ponte, provocando una potenziale instabilità dell’infrastruttura.L’intervento di Cb6 a tutela del rischio idraulico e dell’incolumità pubblica diventa ancora più importante in situazioni simili. La squadra ha quindi accentrato la canaletta del torrente, per limitare l’erosione delle sponde, ripulendo l’alveo del materiale presente in eccesso, sia a monte che a valle. Sono poi state liberate le luci del ponte, un intervento che ha ripristinato il regolare scorrimento delle acque.