Riaprono l'Abbazia di San Galgano e il Museo Civico e Diocesano d'Arte Sacra

Venerdì 30 aprile, riapriranno al pubblico l'Abbazia di San Galgano e il Museo Civico e Diocesano d'Arte Sacra, nel comune di Chiusdino.L'Abbazia di San Galgano sarà aperta con i seguenti orari: dal 30 aprile al 31 maggio, dalle 10 alle 18; dall'1 al 30 giugno, dalle 10 alle 19.Il Museo Civico e Diocesano d'Arte Sacra invece seguirà questi orari: dal 30 aprile al 31 maggio, dalle 11.30 alle 18; dall'1 al 30 giugno, dalle 11.30 alle 19.L'ingresso per i giorni di sabato, domenica e per i festivi deve essere prenotato, con almeno un giorno di anticipo, telefonando allo 0577 756738 oppure allo 0577 049312. E' possibile prenotare anche via e-mail all'indirizzo abbaziasangalgano@gmail.com.