Un autobus è andato in fiamme poco prima delle 7 di questa mattina in località Ciciano nel comune di Chiusdino. Il mezzo, che era parcheggiato, all'arrivo della squadra Vigili del Fuoco del Comando di Siena era stato completamente avvolto dalle fiamme e nonostante l'opera di spegnimento è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti 7 unità e 2 mezzi dei Vigili del Fuoco. Non si segnalano persone coinvolte.