Nel pomeriggio di ieri, sabato 3 febbraio, i Carabinieri della stazione di Chiusdino, a seguito di una segnalazione della Polizia della Questura di Siena, hanno rintracciato presso un affittacamere e arrestato, B.J., 36enne nato in Albania residente a Chiusdino e di fatto domiciliato presso la struttura ricettiva, in ottemperanza a provvedimento di cattura del 2011 emesso dalla Procura di Siena.L'uomo deve espiare la pena di 3 anni, 7 mesi e 29 giorni di reclusioni per i reati di furto aggravato e traffico illecito di sostanze stupefacenti commessi, rispettivamente, a Sovicille nel novembre 2005 ed a Siena nel maggio 2010.Il 36enne, dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale "Santo Spirito" di Siena, a disposizione dell'autorità giudiziaria.