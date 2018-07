Comune di Chiusi: ''Tutti insieme per dire no alla droga'''

Iniziativa in Piazza Duomo sul tema delle dipendenze

Il Comune di Chiusi e l’azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est organizzano, martedì 24 luglio alle ore 18.30 in Piazza Duomo, un incontro pubblico sul tema delle dipendenze. L’iniziativa, che permetterà di riflettere anche sui recenti e tristi episodi avvenuti in città, è destinata ad essere l’inizio di un percorso di sensibilizzazione al quale interverranno esperti e professionisti che permetteranno di affrontare il problema in modo corretto.“Sarà una serata particolare – sottolinea il sindaco Juri Bettollini - perché, anche su consiglio degli esperti, vogliamo che avvenga in un luogo pubblico dal significato importante dove discutere di un grande tema; per scelta non vogliamo che l’iniziativa si interrompa per l’ora di cena, ma che continui fino a quando ce ne sarà bisogno (penseremo noi a qualcosa in maniera da condividere insieme anche quel momento); la nostra volontà è unicamente quella di vivere insieme è profondamente tutta l’iniziativa. La nostra convinzione è che i problemi non si nascondono ma si affrontano tutti insieme.”La prossima settimana sarà distribuita una locandina con tutti i dettagli dell’iniziativa.