Inizia la Festa del Volontariato a Montallese

A Montallese (Chiusi) l’Associazione Volto Amico è pronta per la Festa del Volontariato tipica iniziativa estiva che si svolgerà da giovedì 26 a domenica 29 luglio presso lo stadio "Andi Franci". Buona tavola, musica ed allegria sono le caratteristiche della festa diventata “famosa” per gli inconfondibili “Pici al sugo di Nana” e per la “Nana in Pochetta” due vere prelibatezze che faranno la gioia di ogni buongustaio.“La bellezza della Festa del Volontariato – dichiara il sindaco Juri Bettollini – è lo spirito di comunità che si percepisce in ogni serata. Alla festa del volontariato si va per passare una serata in tranquillità con gli amici mangiando veramente bene e questo, nella sua semplicità, può rappresentare il senso della vita. Per questa iniziativa dobbiamo ringraziare tutti i volontari dell’Associazione Volto Amico e il suo presidente e tutto il Consiglio, perché mettono anima e cuore nella riuscita della festa.”“Lo scorso anno la festa del volontariato ha celebrato i dieci anni della nostra associazione – dichiara il Presidente dell’Associazione Volto Amico Giancarlo Ceccuzzi – un traguardo che vediamo più come un nuovo punto di partenza e quest’anno la festa vuole rappresentare appunto un nuovo cammino dell’associazione Volto Amico che continua ad offrire il proprio servizio sociale a favore della comunità senza l’applicazione di un tariffario, ma semplicemente con il suo contributo spontaneo dei soci.”Gli stand gastronomici della Festa del Volontariato apriranno alle 19.30. Le serate proseguiranno fino a tarda notte.