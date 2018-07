Chiusi, dalla Regione concessi 10mila euro di contributo per le spese sostenute nella lotta gelida contro Burian

I giorni del freddo e del gelo di Burian sono ormai un lontano ricordo, ma a Chiusi è ancora ben vivido nella mente l’impegno e il sacrificio di quei giorni che videro gli operai e i tecnici comunali nonché alcune ditte esterne, lavorare ininterrottamente, giorno e notte, per garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini. Per questo è stata accolta con grande entusiasmo la notizia arrivata dalla Regione Toscana che ha deciso di concedere un contributo di 10 mila euro per le spese sostenute durante l’emergenza neve.“Nel febbraio dello scorso anno – sottolineano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e la giunta cittadina – la nostra squadra comunale ha dimostrato un attaccamento e un senso di appartenenza alla città senza eguali. Se in quei giorni siamo riusciti a contrastare la furia di Burian è stato solamente grazie alla determinazione di donne e uomini che hanno continuato a lavorare senza lamentarsi mai né per il freddo né per la stanchezza e nemmeno per le condizioni estreme. Sono questi i motivi per i quali ringrazio profondamente la Regione Toscana perchè, con il contributo concesso, ha reso onore e merito al lavoro di tutte quelle persone che si sono impegnate per mantenere la sicurezza nella nostra città. In situazioni come quelle del gelo di Burian è ovviamente prioritario sapere di poter fare affidamento su una capacità di intervento immediato per gestire la situazione, ma una volta passata l’emergenza è altrettanto importante sapere che le istituzioni sono vicine e consapevoli dei sacrifici, anche economici, che sono necessari. Per tutto questo ringraziamo ancora tutta la giunta regionale, il consiglio regionale e il nostro consigliere Stefano Scaramelli che sta svolgendo un lavoro importante per tutti i territori. Un altro inverno presto arriverà, ma per quanto duro possa essere sappiamo che lo spirito della nostra squadra non si piegherà neanche di fronte ad altri cento Burian.”