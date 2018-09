Da venerdì a domenica in alto i calici per la 36ª edizione della Festa dell’Uva e del Vino di Chiusi

Da venerdì 28 a domenica 30 settembre torna a Chiusi uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, ovvero la Festa dell’Uva e del Vino.La manifestazione, arrivata alla 36ª edizione, organizzato dai Terzieri della Città di Chiusi con il patrocinio e la collaborazione del Comune, dell' Associazione Italiana Sommelier Toscana (delegazione di Siena), della Proloco e la partecipazione di numerose associazioni, istituzioni e volontari.Durante tutta la festa (il programma è consultabile online sul sito www.festadelluvaedelvino.com ) sarà possibile degustare, presso l’Enoteca in Piazza Duomo e nelle Cantine del Centro Storico, una selezione dei migliori vini italiani nonché alcune specialità del cibo di strada. Uno dei momenti più attesi sarà sicuramente la “Cena in Taverna” prevista tutti i giorni alle ore 20.00 nelle taverne dei terzieri del centro storico. Il menù è stato creato per esaltare le migliori prelibatezze del territorio e, quindi, sarà possibile scegliere tra pici fatti a mano, piatti di cacciagione, carne alla brace e altre specialità locali. La prima serata (dalle ore 21.30 in poi) sarà sempre caratterizzata dall’intrattenimento e dalla musica con DJ e Live set allestiti nelle piazze del centro storico nonché da esibizioni e visite guidate (Enotour) al Labirinto di Porsenna e Museo della Cattedrale. Il pomeriggio dell’ultima giornata di festa (domenica 30 settembre) le vie e le piazze di Chiusi saranno animate dai carri allegorici della tradizionale “Sfilata di Bacco” alla quale parteciperà anche la Filarmonica Città di Chiusi; al termine della sfilata si svolgerà l’esibizione degli sbandieratori e tamburini della città di Chiusi.“La Festa dell’Uva e del Vino – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – crea sempre un’atmosfera particolare nella nostra città; potremmo dire che ha il gusto delle caldarroste cucinate in inverno. Con questa festa ogni anno riscopriamo il piacere di salutare l’estate per entrare nell’autunno con l’esplosione di colori che questa stagione riesce a regalarci. Come sempre i complimenti di tutta l’amministrazione non possono che andare ai tanti volontari dei Terzieri e delle associazioni che hanno lavorato per realizzare un programma veramente bello e ricco di appuntamenti.”Tra i momenti più attesi della Festa sicuramente c’è la “Sfida Culinaria dei Terzieri” dove una commissione, di cui farà parte anche il sindaco, valuterà il miglior piatto cucinato dei terzieri. Ogni anno la vittoria in questa competizione è particolarmente ambita perché oltre al gusto del piatto saranno tenuti in forte considerazione anche altri elementi come il servizio, il tempo di attesa, l’attaccamento alla tradizione del piazzo nonché l’abbinamento del vino scelto. Per informazioni, nonché per prenotare le visite guidate e le degustazioni è possibile consultare il sito internet www.festadelluvaedelvino.com oppure rivolgersi all'Ufficio Turistico della Città di Chiusi - Proloco - tel. 0578/227667 mail info@prolocochiusi.it