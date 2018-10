Rimane bloccato sulla barca in mezzo al lago di Chiusi: recuperato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti ieri sera, domenica 21 ottobre, per soccorrere una persona in difficoltà nel lago di Chiusi.A causa del forte vento l'uomo, con il proprio natante. aveva difficoltà a ritornare a riva ed è rimasto bloccato in mezzo al lago. La squadra dei Vigili del Fuoco lo ha raggiunto riportandolo a riva insieme all'imbarcazione.