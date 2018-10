Il tricolore della pillotta è delle ragazze e dei ragazzi di Chiusi

Il campionato italiano di pillotta, continua a vestire i colori di Chiusi. Sia in campo maschile sia in campo femminile i ragazzi e le ragazze del Comitato delle Contrade si sono imposti allo sferisterio delle Cascine di Firenze dove nel fine settimana si sono svolte le finali nazionali delle categorie senior e giovanili.Nel torneo rosa la vittoria è andata per il quarto anno consecutivo alla squadra del Comitato delle Contrade di Chiusi che in finale ha battuto la formazione del Murialdo. Successo anche per i ragazzi under 14 di Chiusi che hanno regolato in finale i pari età della Spes Savona. Al secondo posto, invece, si sono classificati i ragazzi under 18 e le ragazze under 16 sconfitti in finale dalle squadre dello Spes Savona.La pillotta è il gioco con il bracciale riservato al settore femminile e alle categorie giovanili. “Complimenti ai ragazzi e alle ragazze del Comitato delle Contrade di Chiusi – sottolineano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore allo sport Sara Marchini – i risultati di Firenze sono stati eccezionali, ma ancor più della vittoria è stato importante che le nostre ragazze e i nostri ragazzi abbiano messo in campo tutto quello che avevano in termini di passione e impegno. Questo è lo sport che ci piace e che vogliamo rappresentare anche in vesta di Comune Europeo dello Sport 2020, quando anche lo sport del bracciale sarà protagonista.”