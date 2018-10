Chiusi, al via la Settima edizione di Libriamoci

Sabato 27 ottobre torna a Chiusi l'iniziativa per eccellenza dedicata alla lettura ovvero Libriamoci; evento culturale arrivato alla settima edizione, coordinato dal Comune in collaborazione con: Fondazione Orizzonti d’Arte, Gruppo Effetti Collaterali, associazione La Goccia, Regione Toscana-RedoS (rete documentaria senese), Nati per Leggere, Nati per la Musica, Chiusinvetrina, Museo Civico La Città Sotterranea, Museo Nazionale Etrusco, Opera Laicale della Cattedrale e Gruppo Archeologico.Presentazione di libri, incontri con gli autori, musica e letture per grandi e piccoli come sempre saranno gli elementi che caratterizzeranno anche l'edizione 2018/2019. Primo appuntamento sabato 27 ottobre alle ore 18.00 presso il Bar Golosia di Chiusi Scalo dove l'Associazione La Goccia ha curato la presentazione del libro di Rosa Iannuzzi “Tutti i giorni della nostra vita”.“Un fitto programma di appuntamenti per l'edizione di Libriamoci 2018/2019 – dichiara il vicesindaco Chiara Lanari – questo evento rappresenta davvero una bella occasione grazie al confronto e alle iniziative con gli autori presenti durante le presentazioni. Per questo ringraziamo le associazioni, le istituzioni ed i volontari che hanno contribuito alla realizzazione del calendario della settima edizione che sarà presentato nel dettaglio in occasione del primo appuntamento. Come ogni anno Libriamoci è un evento aperto a tutti, compresi i più piccoli, grazie ad una serie di incontri pensati per loro. Invitiamo dunque alla partecipazione perchè ogni pagina letta di un libro regala un elemento importante per la crescita culturale di ognuno di noi.”Gli appuntamenti di Libriamoci dedicati ai più piccoli inizieranno nel mese di novembre in Biblioteca Comunale. Il programma completo delle presentazione ed incontri con gli autori sarà a disposizione nella pagina Facebook della Biblioteca Comuneale Città di Chiusi e nel sito bibliochiusi.it