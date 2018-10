Domenica 28 ottobre a Chiusi la seconda edizione della Camminata tra gli Olivi

Domenica 28 ottobre si svolgerà anche a Chiusi la seconda edizione della “Camminata tra gli Olivi” evento organizzato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con il Comune della Città di Chiusi e con l’associazione Cibo/Food, con il patrocinio della Regione Toscana.L’iniziativa, a partecipazione gratuita, prevede un trekking di quattro chilometri e mezzo che partirà alle ore 9.30 dal centro storico (Via Porsenna, 79 - davanti Ufficio Turistico) per poi addentrarsi nella campagna tra oliveti e vigneti. Durante il percorso una guida ambientale-escursionistica illustrerà gli aspetti naturalistici e culturali della Città e del territorio, le caratteristiche degli olivi locali, la lavorazione delle olive in frantoio e le tradizioni storico-gastronomiche. Alla conclusione del trekking ai partecipanti sarà offerta una degustazione della tradizionale “fettunta” con olio prodotto da un’azienda agricola di Chiusi.“La nostra Città partecipa con soddisfazione alla seconda edizione della Camminata tra gli Olivi ed invitiamo alla partecipazione – sottolinea il vicesindaco Chiara Lanari – questa iniziativa racchiude in sé significati importanti perché permette di comprendere le produzioni del territorio, le loro tipicità e di apprezzare le peculiarità culturali e la bellezza che ogni giorno ci circonda grazie anche all'importante lavoro dei produttori. Per la nostra città l’ulivo e l’olio rappresentano un vero e proprio patrimonio, sia di tradizioni che di innovazione. A Chiusi e nel territorio dell'Agro Chiusino viene coltivata una particolare specie di oliva, definita per le sue caratteristiche 'minuta' una varietà presumibilmente nota già ai tempi degli Etruschi che, anche di recente, al Salone del Gusto di Torino è stata ampiamente apprezzata per le sue particolari qualità organolettiche grazie alla nascente comunità dell'oliva minuta di Chiusi”.