Chiusi, celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Domenica 4 novembre Chiusi celebrerà i cento anni dalla fine della Grande Guerra e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con un programma di appuntamenti in memoria delle vittime di tutte le guerre. Le celebrazioni inizieranno alle ore 10.00 con la deposizione della corona di alloro presso il monumento ai caduti di via Vittorio Veneto (loc. il prato); alle ore 11.00, nella cattedrale di San Secondiano, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti in guerra e alle ore 12.00 le campane del campanile in Piazza del Comune torneranno a suonare e a scandire la vita del centro storico della città. Le varie tappe del programma saranno accompagnate dalla musica solenne della Filarmonica Città di Chiusi.Le celebrazioni proseguiranno anche nella giornata di domenica 18 novembre con il concerto di Santa Cecilia al Teatro Mascagni di Chiusi nel quale la Filarmonica Città di Chiusi si esibirà in onore alle Forze dell’Armate. Durante il concerto saranno lette delle testimonianze e delle poesia sulla Prima Guerra Mondiale.