Chiusi, presentati gli eventi del Natale 2018

È stato presentato questa mattina, venerdì 23 novembre, in conferenza stampa il ricco calendario degli eventi di Natale 2018 nella città di Chiusi coordinato dal Comune grazie alla collaborazione di Fondazione Orizzonti d’Arte, Pro Loco, Terzieri, CCN Chiusinvetrina, Museo Nazionale Etrusco, Opera Laicale della Cattedrale, Diocesi, Gruppo Archeologico, Coop ARA, Condotta Slow Food Montepulciano-Chiusi, Comunità dell’Oliva Minuto di Chiusi, Gruppo la Skuadra, Contrade, Ragazzi in Gamba 2.0, Gruppo Effetti Collaterali, La Goccia, Volto Amico, ASD Montallese, Auser, ADA, Coop Centro Italia."Un calendario molto ricco e variegato - dichiara il vicesindaco Chiara Lanari - che dimostra una grande vitalità. un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e che lo faranno per la realizzazione dei molti eventi e progetti tra cultura, folklore enogastronomia, commercio e tradizione per vivere insieme un Natale speciale".Gli eventi in programma inizieranno sabato 24 novembre con l'inaugurazione di Natale on Ice a partire dalle ore 17:00 e proseguiranno per tutto il mese di novembre e dicembre fino ad arrivare al 6 di gennaio 2019. Alcuni degli eventi in programma sono: il Ciclo di conferenze “La cultura sostenibile” che inizierà venerdì 30 novembre con “I Longobardi a Chiusi: La Necropoli dell’Arcisa (Museo Nazionale Etrusco); il Porsenna’s Escape Game (1-15-22 dicembre Musei della Città); Libriamoci con Gec&Book (1 dicembre) “Generi di Conforto di e con le sorelle Passera”; Fiera della Stazione (2 dicembre); Inaugurazione del Punto Prestito della Biblioteca Comunale (5 dicembre – locali 1° piano della Coop); Anticipazione stagione teatrale 2018/2019 Pastis&Irene Grandi in Lungoviaggio; Eccellolio (8-9 dicembre Chiostro San Francesco, Musei); Babbo Natale dal Cielo (23 dicembre Piazza Dante ore 17.00); Concerto di Capodanno (1 gennaio ore 17.30 – Piazza Duomo).La grande maggioranza degli eventi sono ad ingresso gratuiti per grandi e piccoli per la consultazione del calendario completo si rimanda ai Portali visitchiusi.it e ufficio turistico Pro Loco chiusi www.proloco chiusi.it