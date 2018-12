Filippo Moroni, ''Paramnesia'': gli inganni della mente in una mostra ''teatrale''

Dal 9 dicembre al 27 gennaio allo Spazio Ulisse di Chiusi

Paramnesia non è solo un disturbo della memoria ma anche il titolo della personale di Filippo Moroni che aprirà al pubblico domenica 9 dicembre alle ore 18 allo Spazio Ulisse di Chiusi, Siena.Il giovane artista perugino (è nato nel 1996) presenterà uno dei suoi ultimi lavori, una grande scultura-installazione in velluto che la sera dell'inaugurazione sarà il fulcro di una performance.La mostra rappresenta l'ultimo appuntamento del 2018 per lo Spazio Ulisse e accompagnerà la galleria nel nuovo anno.Ad accogliere i visitatori ci sarà un piccolo teatro, forzato alla sua essenza di sipario, come chiuso in se stesso, uno spazio negato, nascosto alla vista. Dietro quel velluto: un segreto, un ricordo, forse quel che resta di uno spettacolo.La fusione di influenze teatrali e cinematografiche caricherà l'ambiente di aspettative. Chi prenderà parte all'inaugurazione, infatti, sarà libero di affrontare l'enigma. La scena che si paleserà ai più curiosi avrà dei rivolti surreali o sarà una sorta di teatro macabro?Il lavoro di Moroni è una meditazione sugli inganni artistici e della mente. Quello che potrebbe essere un approccio puramente ironico, viene in questa occasione romanticizzato e diventa un gioco espressivo sia di superficie sia di consistenza, che asseconda il nostro bisogno di esser rapiti dall'ignoto.L'artista chiede agli spettatori di diventare partecipi, attivi, superando i confini del riserbo.Filippo Moroni si diploma al Liceo Artistico Bernardino di Betto di Perugia, prosegue gli studi all’Accademia Pietro Vannucci. Inizia con il progetto Opera Prima, in cui espone l'installazione “Il Cadavere del Maestro” (Museo Città di Cannara). Collabora con lo staff dell’artista statunitense Beverly Pepper. Espone in Segnali 2017 - Arti Audiovisive e Performance (Spazio Temporary Academy, Perugia); nella bi-personale “L’accordo quadro si usa solo per le manutenzioni” promossa dall’Associazione Franco Rasetti. Partecipa a Raw-Rome Art Week con "Rappresentazione del Sé" (Medina Art Gallery, Roma). Nel maggio del 2018 realizza il palio per la manifestazione “Perugia 1416”.La mostra sarà visibile fino al 27 gennaio 2019 dalle vetrine della galleria tutti i giorni dalle ore 10 alle 24 o su appuntamento chiamando il 347 8330565. Vernissage: domenica 9 dicembre alle ore 18.Info:www.instagram.com/spazioulissewww.facebook.com/spazioulisse