Intervento urgente di Enel a Chiusi Scalo

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che questa mattina è iniziato un intervento urgente a Chiusi Scalo, tra via Maroncelli e via Filzi, per la sostituzione di un tratto di cavo elettrico interrato di bassa tensione, che risultava danneggiato e che negli ultimi giorni ha causato alcuni disservizi.Sono in corso le opere di scavo per la rimozione del tratto di linea da sostituire e la successiva posa del nuovo cavo di ultima generazione, che garantirà efficienza e continuità del servizio elettrico. Al momento, i disagi sono circoscritti al cantiere e non vi sono interruzioni del servizio per la clientela, grazie a bypass da linee di riserva che hanno consentito di isolare il tratto di rete danneggiato.Non appena le operazioni di installazione del nuovo cavo saranno terminate, occorreranno alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico per gruppi ristretti di utenze per collegare la nuova linea alla rete e ripristinare il normale assetto elettrico. E-Distribuzione si scusa per il disagio e ringrazia l’Amministrazione Comunale di Chiusi per la collaborazione.