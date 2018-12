Chiusi, prima variante generale al piano operativo: martedì l’assemblea pubblica

Martedì 18 dicembre alle ore 21.00 il Comune di Chiusi organizza un incontro pubblico con i cittadini per illustrare la “Prima Variante Generale” al Piano Operativo. All’incontro, che si terrà presso la sala del consiglio comunale, saranno presenti il sindaco di Chiusi, il garante per la comunicazione, il responsabile del servizio urbanistico e i professionisti incaricati per la variante.“L’incontro che organizziamo è molto importante – dichiara il primo cittadino di Chiusi Juri Bettollini – perché rappresenta una promessa mantenuta con i cittadini. La nostra città è ancora oggi l’unica in Toscana ad aver approvato un Piano Operativo conformato alle norme paesaggistiche della Regione, ma in fase di approvazione avevamo promesso di testare le nuove regole per poi renderle più rispondenti possibile alle esigenze dei cittadini nell’ottica di creare sempre nuove opportunità. Per tutto questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare per condividere e suggerire le migliori strategie per lo sviluppo urbanistico della nostra città.”